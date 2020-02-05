سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع قتلى اشتباكات أنصار مقتدى الصدر والمتظاهرين بالنجف إلى 7 أشحاص

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:39 م
ارتفاع قتلى اشتباكات أنصار مقتدى الصدر والمتظاهرين بالنجف إلى 7 أشحاص أعمال عنف فى العراق - أرشيفية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد القتلى في محافظة النجف العراقية إلى 7 أشخاص، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين أنصار التيار الصدرى الذي يتزعمه مقتدى الصدر والمتظاهرين.

 

وطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوى لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر، حيث أعلن علاوى عند ترشيحه عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم، وعقد محمد علاوى منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات فى المحافظات الثمانى المشاركة فى الاحتجاجات، وتعهد علاوى بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

 

وتولى محمد علاوى منصب وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال فى كلتا المرتين، متهماً رئيس الوزراء نورى المالكى آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد فى العراق الذى يأتى بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فساداً فى العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية،ووعد علاوى وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عاما فى مختلف الوزارات، كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى فى تشكيلة حكومته، التى يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثانى من مارس، وبأنه سيأخذ برأى المحتجين فى خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.


العراق

النجف

محافظة النجف

مقتدى الصدر

اشتباكات

تظاهرات العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بابا الفاتيكان لبطريرك بابل للكلدان: عززوا العلاقة بين كل مكونات العراق

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:37 م

"القبعات الحمراء والزرقاء" تهدد بمواجهات حادة فى العراق

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:11 م

وسائل إعلام رسمية: كردستان العراق يتفق مع بغداد على حصته فى ميزانية 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:48 ص

"التانكى" لـ عالية ممدوح من العراق.. هل تربح جائزة البوكر؟

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:00 ص

العراق يشتعل.. آلاف الطلاب العراقيين يتظاهرون ببغداد و"القبعات الزرقاء" تشتبك معهم.. ومقتدى الصدر يطالب أتباعه بالانسحاب.. ومحلل عراقى يكشف أسباب استمرار التظاهرات رغم تكليف "علاوى" بتشكيل الحكومة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة