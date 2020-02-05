ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى استراليا إلى 13 حالة

أ.ش.أ

أعلنت السلطات الاسترالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة لطفل يبلغ من العمر 8 أعوام في ولاية "كوينزلاند".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حالة الإصابة الجديدة هي لمواطن صيني من مدينة "ووهان"، مشيرة إلى أنه قد تم عزله في مستشفى "جولد كوست" الجامعي وأن حالته مستقرة حاليا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا الجديد" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

كانت السلطات الصينية، اعلنت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 490 شخصًا، وذلك بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

وكشفت صحيفة" The Sun" البريطانية، إن فيروس كورونا أودى المئات حول العالم حتى الآن، وتم تأكيد وجود حالات في 25 دولة، بما في ذلك حالتان في بريطانيا، وينتمى فيروس كورونا لعائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، والأمراض الأكثر خطورة مثل السارس.

وقالت الصحيفة، إن فيروس كورونا الجديد، 2019-nCoV ، هو سلالة جديدة لم يتم تحديدها من قبل في البشر، ظهرت لأول مرة منذ حوالي شهرن ويعتقد أنها قفزت من الخفافيش إلى البشر، عبر حيوان محتمل ولكنه غير معروف، في مدينة ووهان الصينية.