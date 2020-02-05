طوكيو(أ ش أ)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين، بدعم التدابير المالية التى أقرتها السلطات الصينية مؤخرا، والتي عززت آمال المستثمرين في الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس المميت، وصعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.02% ليصل إلى 23319 نقطة، كما ارتفع مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.16% ليصل إلى 26718 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر "شنجهاي" الصيني 1.26 % ليصل إلى 2818 نقطة ، ومؤشر سنغافورة بنسبة 1.02% ليصل إلى 3188 نقطة.

ورحب المستثمرون بإعلان البنك المركزي الصيني ضخ سيولة نقدية بقيمة 57 مليار دولار لدعم الأسواق في مجابهة تداعيات الفيروس المدمرة، كما تعتزم هيئة تنظيم المصارف والتأمين الصينية تمديد فترة السماح للشركات التي تواجه صعوبة في الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لقواعد إدارة الأصول الجديدة قبل نهاية 2020، كما ستسمح لشركات التأمين ذات الملاءة المالية الكافية بزيادة استثماراتها في الأسهم مقارنة بالحد الحالي البالغ 30٪ من الأصول. كما أشارت الهيئة إلى إنه سيتم السماح للشركات المدرجة بالبورصة - التي ستكون غير قادرة عن تقديم تقريرها السنوي لعام 2019 أو تقرير الربع الأول لعام 2020 في الوقت المحدد نتيجة تداعيات الفيروس - بالتقدم بطلب للحصول على فترات تمديد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية الثلاثاء.

