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"اختيار الأكفأ".. لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:51 م
"اختيار الأكفأ".. لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة فى اجتماع اللجنة
القليوبية نيفين طه

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عقدت لجنة اختيار الوظائف الإشرافية بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين لعدد من الوظائف وهى مدير إدارة الاستحقاقات، ومدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، ومدير إدارة شئون العاملين بكلية الآداب، ومدير ادارة رعاية الشباب بكلية الآداب، ومدير ادارة الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، ومدير مركز المعلومات والتوثيق.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية المعلن عنها واسلوب وطريقة إدارتهم لها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال وحل المشكلات وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

يذكر أن لجنة اختيار الوظائف الإشرافية بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد خليل وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والدكتور مصطفى الغريب وكيل كلية الاداب لشئون الدراسات العليا والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية.

وتنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل، تعقد الورشة فى اطار سياسة جامعة بنها لبناء قدرات معاونى أعضاء هيئة التدريس والمحافظة على الأمن والسلامة داخل المعامل غدا الخميس بقاعة بنك مصر بإدارة الجامعة.

وقال الدكتور محمد بسيونى مدير وحدة المعامل والاجهزة العلمية ان الورشة تستهدف اكساب معاونى أعضاء هيئة التدريس العديد من المهارات والاجراءات والتدابير للسلامة داخل المعامل وتناقش الورشة عددا من المحاور منها خطة الطوارئ والاخلاء والشروط الواجب مراعاتها عند وضع خطة الطوارئ والإخلاء من المعامل وإرشادات عامة للسلامة داخل المعامل.

واشار بسيونى الى ان الورشة تناقش ايضا مستلزمات السلامة الشخصية والسلامة داخل المعامل الطبية (طب بشرى - طب بيطرى - تمريض) والسلامة داخل المعامل العلمية (علوم - هندسة - الزراعة) وأيضا السلامة داخل معامل الحاسب الألى (الحاسبات - فنون تطبيقية - أداب - تجارة - التربية - التربية النوعية – التربية الرياضية – الحقوق) ويقوم بالتدريب أساتذة متخصصون من كليات جامعة بنها.


جامعه بنها

اخبار مصر

القليوبية

الوظائف الإشرفية

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