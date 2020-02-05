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الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:31 م
خالد صلاح
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اختصار حفل زفاف طبيب صينى لـ10 دقائق بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:31 م
اختصار حفل زفاف طبيب صينى لـ10 دقائق بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا
وكالات

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أجبر فيروس كورونا القاتل طبيباً صينياً على اختصار حفل زفافه لـ10 دقائق فقط، لكى يعود مرة أخرى إلى مزاولة عمله، الأمر الذى جعل اسم لى تشى تشيانغ يتصدر عناوين الصحف المحلية التى أثنت على تفانيه فى عمله، وذكرت صحيفة "شاينا تايمز" أن حفل زفاف الطبيب لى تشى تشيانج، والعروس يو هونج يان، استغرق 10 دقائق فقط، حتى يتمكن الطبيب من العودة إلى المستشفى لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

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حفل زفاف بالصين

وقرر الزوجان إقامة حفل زفاف مبسط للغاية حضره 5 أشخاص فقط، هم: الزوجان، ووالدا العريس، ومنسق الزواج، ولم يتناول الحضور وجبة الغداء التقليدية بعد الزفاف، حيث سارع الطبيب إلى العمل.

 

وتلقى تشى تشيانج دعماً من العروس التى لم تمانع فى إقامة زفاف سريع، بعد أن كانا قد خططا لزفافهما قبل تفشى المرض، حيث تُظهر الصورة المنتشرة فى وسائل الإعلام الصينية، العروسين وهما يرتديان أقنعة الوجه للوقاية من انتشار الفيروس القاتل.

 

أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد وحتى السادسة من صباح اليوم، بلغت فى الصين 990 حالة، وعدد المصابين 24 ألفا و 666، وأشار ادهانوم، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأربعاء فى جنيف، إلى أن عدد الحالات المصابة خارج الصين بلغ 191 حالة، وحالة وفاة فى الفلبين، موضحا أن الليلة الماضية شهدت عددا قليلا للغاية من الاصابات خارج الصين.

فى البلدان ذات النظام الصحى الهش أو الضعيف، ونوه إلى أن المنظمة أطلقت استراتيجية عالمية لمساعدة البلدان على اكتشاف الفيروس، ودعا المجتمع الدولى إلى توفير مبلغ 675 مليون دولار للاستجابة، وقال إن الوقت الآن يحتاج إلى الهدوء واتخاذ الاجراءات الصحية لحماية المواطنين.

وذكر مديرعام منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 80 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا هى فى مقاطعة هوبى الصينية وأن المقاربة التى تعتبر أن الصين كلها فى وضع متشابه، هى مقاربة خاطئة حيث أن بعض المقاطعات المجاورة لمدينة ووهان، التى ينتشر فيها الفيروس، بها عدد قليل من الحالات، وشدد ادهانوم على أن الوقت الآن هو للعمل وليس لنشر الأخبار المخيفة.

وأفاد مدير عام المنظمة بأن الاسبوع القادم سيشهد انعقاد اجتماع للمئات من العلماء والمتخصصين وشركات البحث؛ للنظر فى تطورات انتشار فيروس كورونا وسبل التعامل معه، وأشار إلى أن فريقا من الخبراء والبيطريين والفنيين سيتوجه قريبا إلى الصين.


كورونا

فيروس كورونا

حفل زفاف

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