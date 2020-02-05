اتعلم واقبض.. 700 جنيه راتب شهرى لطلاب مدرسة مركز صناعة الجلود

كتب إسلام سعيد

يشهد مركز صناعة الجلود المتطورة بالعاشر من رمضان، تدشين مدرسة لتعليم الطلاب حرفة صناعة الجلود بكافة مراحلها، علي أن يتخرج الطالب بعد 3 سنوات "فنى" ولدية القدرة على التعامل وصناعة الأحذية وكافة المنتجات الجلدية.

وقال الدكتور مؤمن حجاج مدير مدرسة تعليم مهنة صناعة الجلود، إن الطالب بجانب تعليمه يحصل على راتب يتراوح من 500 إلي 700 جنيه في الشهر، فالطالب بالمرحلة الأولي يحصل على راتب شهري 500 جنيها ويصل فى المرحلة الثالثة إلي 700 جنيه.

وأضاف خلال جولة لليوم السابع بمركز صناعة الجلود المتطورة وبالمدرسة الملحقة به، أن الطلاب يتعلمون مراحل صناعة الجلود على أحدث النظم العالمية، وهناك ماكينات للجلد يتم تدريبهم عليها، فهنا كل المراحل التعليمية عملية، والماكينات الموجودة بالمدرسة تضاهي نفس الماكينات التي من المقرر أن يتعامل عليها الخريج في المصانع.

وخلال سبتمبر الماضي، وافق وزير التربية والتعليم على انشاء أول مدرسة ثانوية فنية لتعليم صناعة الجلود بنظام التعليم المزدوج للمساهمة في حل مشكلة نقص العمالة المدربة ولتوفير 1800 عامل سنويا لقطاع الجلود .