إنفوجراف.. الجيش المصرى التاسع عالميًا و50 شرطًا يحدد التصنيف

كتب زكى القاضي

يستخدم موقع جلوبال فاير باور، لتصنيف الجيوش على مستوى العالم، 50 شرطا، لتقييم جيوش العالم، منها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية، من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة.. وحسب تصنيف الموقع للجيش المصرى جاء كالتالى.

ـ الرابع عالميا فى قوة الدبابات

ـ السادس عالميا فى العربات المدرعة

ـ السادس عالميا فى المدفعية الذاتية

ـ المركز السادس فى قوة قواعد الصواريخ

ـ المركز السادس فى القوات البحرية

ـ المركز الثانى فى قوة الألغام والألغام البحرية

ـ المركز الثالث عالميا فى حاملات الطائرات

ـ المركز الخامس فى المقاتلات التدريبية

ـ المركز الثامن فى المروحيات المقاتلة