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إدارة بنى سويف تحتل المركز الأول بين الإدارات الـ7 بالمحافظة فى نتائج الإعدادية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:24 م
إدارة بنى سويف تحتل المركز الأول بين الإدارات الـ7 بالمحافظة فى نتائج الإعدادية محافظ بنى سويف يعتمد النتيجة
بنى سويف أيمن لطفى

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احتلت إدارة بنى سويف التعليمية المركز الأول بين مثيلاتها من الإدارات السبع بالمحافظة فى نتائج الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، كما ارتفعت نسب نجاح الطلاب فى مادة اللغة العربية مقارنة بباقى المواد الدراسية.

وأوضح محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أن إحصاءات نتيجة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية السبع أظهرت أن نسبة النجاح بإدارة بنى سويف التعليمية بلغت 85.94%، تلتها إدارات ببا بنسبة نجاح 74.81%، إدارة الواسطى 73.07٪، إدارة ناصر بنسبة 71.82%، إدارة سمسطا 67.76%، إدارة اهناسيا بنسبة 64.45%، وتذيلت إدارة الفشن التعليمية جنوب بنى سويف القائمة بنسبة 62.92  %.

وأضاف حسام الدين: "بلغت نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 91.59% واللغة الإنجليزية 89.68% والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46 %، والعلوم 85.24 %، والحاسب الآلى 89.72 %،والتربية الدينية 95.28 %، والتربية الفنية 98.98%.

كان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019/2020، بنسبة نجاح 73.7% لطلبة النظامي،و48.6% لطلبة المنازل، مشيرا إلى تقدم  44958 طالباً وطالبة انتظام للامتحان و حضر منهم 44767، بينما تقدم  866طالبا للمنازل وحضر منهم850، بينما بلغت نسبة النجاح بين طلاب الإعدادية المهنية  53.81 %، و بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، فى حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 80%.

وذلك بحضور محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، إذ هنأ محافظ بنى سويف أولياء الأمور والطلاب لنجاحهم وتفوقهم ،متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدا على أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنسودة يرتكز على أبنائها المتفوقين فى شتى المجالات .


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التربيه والتعليم

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