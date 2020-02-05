إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة 400 جرام حشيش فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة " مسجل خطر" عاطل، وذلك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، فى دائرة قسم الزاوية الحمراء، لمحكمة الجنايات.

وكانت النيابة نسبة للمتهم حيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار بها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "س.س عاطل، مقيم الزاوية الحمراء، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها سرقة، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات "كمية من الحشيش المخدر وزنت 400 جراما، مبلغ مالى 1400 جنيه، هاتف محمول اعترف تجارته غير المشروعة فى المخدرات بهدف الربح.

وتقوم النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقاتها، فى حال تأكد وتبين لقاضى التحقيق أن الواقعة التى يحقق فيها هى جريمة جنائية مكتملة الأركان التى نص عليها القانون، حيث يتم إحالة المتهم بدعوى غير موجزة لمحكمة الجنايات المختصة بالنظر فى مثل هذه الجرائم، ويتم ذلك بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى يتضمنها التحقيق فى واقعة الجناية التى يتم فيها التحقيق، وذلك بنص مواد القانون رقم 134/أ والتى تنص على "يحال المتهم على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة".

ويعتبر قاضى التحقيق هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد التكيف القانونى للواقعة محل التحقيق حتى الانتهاء من قرار الإحالة، كما كفل القانون أيضا لقاضى التحقيق العدول عن تكيفه القانونى فى وقائع السرقة إلى خيانة الأمانة وبالعكس، أيضا، أو عن تكييف الواقعة من قتل خطأ وفق المادة 411 عقوبات إلى المادة 405 منه، كما يعتبر هذا التكيف الذى كيفه قاضى التحقيق وأصدر على أساسه قرار الإحالة، يعتبر غير ملزم لمحكمة الموضوع، حيث يحق لمحكمة الموضوع أن تكيف الواقعة التكيف الذى تراه.

وفى بعض الحالات يؤدى الخطأ فى تكيف الجريمة أو القضية من قبل قاضى التحقيق، إلى إحالة القضية برمتها إلى محكمة غير متخصصة، مما دفع المشرع إلى معالجة هذه المسألة من خلال المادة "139" من قانون أصـول المحاكمات الجزائية.