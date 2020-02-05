إحالة المتهم بإطلاق النار على خطيبته ومحاولته الانتحار لرفضها الرجوع له للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بإطلاق النارعلى خطيبته السابقة لرفضها الرجوع له لمحكمة الجنايات.

البداية كانت مع قصة حب بين شاب وفتاة، توجت بحفل خطوبة بمباركة عائلتهما، وكان يعيشان فى سعادة غامرة، بعدما حققا حلم حياتهما، لكن سرعان ما دبت الخلافات بينهما وتحولت حياتهما إلى شجار دائم، فقررا الطرفين أنهاء العلاقة بينهما وفسخ الخطوبة، لكن بمضي الأيام اكتشف الشاب أنه لا يستطيع العيش بدونها، وأنه يحبها بجنون فطلب منها الرجوع أكثر من مرة لكنه طلبه قوبل بالرفض منها.

ظل الشاب يطارد الفتاة فى كل مكان تذهب إليه، يتوسل إليها بالعودة له، وأنه تغير وسيكون شخص أخر وحل كل المشاكل بينهما، ولكن الفتاة رفضت وطالبته بالابتعاد عنها.

عندما شعر الشاب باليأس، من عودة خطيبته السابقة له واستكمال علاقتهما سويا مرة أخرى، قرر إنهاء تلك العلاقة على طريقته الخاصة، بقتلها ثم الانتحار ثم تدبر المتهم سلاحا ناريا ،ورصد تحركاتها ثم انتظر امام منزلها بمنطقة النزهة وفور رؤيته لها توجه اليها ودار بينهما حديث قصير انتهى بإشهاره سلاحه النارى، ووجهه إلى رأسها ثم ضغط على "الزناد"، وأطلق عيارا ناريا لتسقط الفتاة على الأرض غارقة فى دمائها ثم قرر إكمال السيناريو الذى خطط له بوضع المسدس أسفل رقبته وأطلق النار محاولا الانتحار.

وفور سماع صوت إطلاق النار أسرع سكان العقارات والمارة الى مكان الحادث ، وأصيب المواطنين بالذهول من هول الحادث ، وأسرعوا لإبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور، حيث تم نقل المتهم والمجنى عليها إلى المستشفى فى حالة حرجة.

النيابة لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود فوارغ طلقات فى الشارع، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبالاستعلام عن حالتهما تبين أصابتهما بعيار نارى فى الرأس وأن حالتهما حرجة.

وتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالي بإطلاق شاب النار على فتاة من مسدس أثناء وقوفها فى الشارع، ثم قام بإطلاق النار على نفسه ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها كانت خطيبة المتهم وفسخت ارتباطها بها بسبب خلافات بينهما، إلا أن المتهم كان يريد الرجوع لها ولكنها رفضت ، وهو ما دفعه للتوجه اليها ومحاولة التحدث معها وإقناعها بالعودة له، ومع رفضها، الأمر الذى دفعه لتنفيذ جريمته، وأطلق عليها النار، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه، وتم نقلهما إلى اقرب مستشفى، ولازالا على قيد الحالة وفى حالة حرجة بالمستشفى.