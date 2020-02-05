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أنصار التيار الصدرى يطلقون النار بكثافة فى ساحة الاعتصام بالنجف

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:16 م
أنصار التيار الصدرى يطلقون النار بكثافة فى ساحة الاعتصام بالنجف العراق
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن أنصار التيار الصدرى يطلقون النار بكثافة فى ساحة الاعتصام بالنجف ويسيطرون عليها بعد انسحاب المتظاهرين.

 

ودعا الشباب المحتجون من المتظاهرين في العراق، جميع المحتجين بشوارع العرق بارتداء قبعات حمراء دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين، وأفادت وسائل الإعلام العراقية أنهم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

 

وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق، الأمر الذي أثار الشارع العراقي تجاههم، وردا على ذلك قرر الشباب المحتجون في محافظة واسط، التظاهر مرتدين قبعات حمراء.

 


التيار الصدرى

اطلاق نار

النجف

الاعتصام

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