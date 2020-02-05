أمن القليوبية: وفاة زوجين بشبرا الخيمة نتيجة تسرب غاز من سخان حمام الشقة

القليوبية نيفين طه

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، وفاة زوجين بمنطقة منشية عبد المنعم رياض، التابعة لقسم أول شبرا الخيمة، موضحا أن الوفاة ليست جنائية، وأنهما توفيا إثر تسرب غاز من سخان بحمام الشقة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، أخطارا من العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة من الأهالى بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية – منشية عبد المنعم رياض – دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق 25 سنة، ومقيم ذات العنوان مسجاه على ظهرها بسرير غرفة نومه. كما تبين وجود جثة زوجته 25 سنة،ربة منزل مسجاه على وجهها داخل حمام الشقة بسبب تسريب غاز أول أكسيد الكربون من سخان الغاز بحمام الشقة.

وبسؤال كل من شقيق المتوفى 37 عامل بمحل كشرى ومقيم ذات العنوان، وشقيقة المتوفاة 27 سنة ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص ولم يشتبها فى الوفاة جنائياً، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

وقرر المستشار موسى عبد البارى، رئيس نيابة مركز بنها، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب بمسكنها وذلك عقب مناظرة الجثة، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق لبيان سبب الحريق، وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة الزوج المصاب.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، أخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بالانتقال والفحص تبين مصرع ربه منزل تدعى ا.ع .ج، وإصابة زوجها ويدعى م.ا، عامل، بإصابات بالغة بجسده، إثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة، تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقرر محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة، إثر صدمه بلودر أثناء لهوه بالشارع بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر.

وتم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة إثر صدمه بلودر.

بالانتقال والفحص تبين قيام سائق اللودر ويدعى عبدالله ا 33 سنة، بصدم الطفل أثناء لهوه أثناء قيامه بأعمال حفر، ولم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة ما أدى إلى الاصطدام به وتهشيم رأسه ولقى مصرعه فى الحال وتم نقله للمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5242 جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.