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أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:26 م
أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير، بقيمة 7 جنيهات، مسجلة 683 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب هبوط ملحوظ من 1560 إلي 1550 دولار.
 
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 : 585.40 جنبه.

عيار 21 : 683 جنيها.

عيار 24 : 780 جنيها .

الجنيه الذهب 5104 جنيه.

أوقية الذهب 1550 دولار.

 

 
وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن سبب الهبوط هو بيع الصين جزء من احتياطي الذهب لديها لدعم اليوان، الأمر الذى تسبب في هبوط الأسعار نتيجة زيادة المعروض.
 
وأضاف أن مبيعات الذهب خلال يناير 2020 سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس باكثر من 4% منذ مطلع العام الجارى، نتيحة الاضطرابات بالشرق الأوسط، وتفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.
 
وأشار إلى أن التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل مستمر تدفع فى اتجاه زيادة أسعار الذهب، ومن ثم من لدية فوائض مالية يمكنه شراء الذهب الآن.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الذهب منذ عام 1981 يرتفع سنويا بنسب متفاوتة لتتراوح بين 20 إلى 36% سنويا، إذن فالمعدن طوال الوقت فى ارتفاعات متتالية، وعام 2016 شهد زيادة غير مسبوقة للذهب فى مصر بنسبة 256 %، فالذهب مرتبط بأسعار عالمية وكذلك سعر الدولار أمام الجنيه فى مصر، وكذلك عوامل العرض والطلب".
 
وأكد واصف، أن شراء الذهب مناسب فى كافة الأوقات لأنه ملاذ استثمارى آمن، خاصة فى ظل اضطراب العملة بصورة مستمرة، لافتا إلى أن ارتفاع البترول وانخفاض الدولار عالميا وكذلك الاضطرابات السياسية والأمنية فى المنطقة، كلها تدفع فى اتجاهات زيادة أسعار الذهب، لذلك إذا كان مواطن لدية فائض مالى فإن الذهب مناسب له.
 
وتابع واصف، أن الأسعار العالمية للذهب ارتفعت 4 % منذ مطلع العام الجارى، لكنها أخذت طريقها للتراجع فى ظل اتجاه البعض لجني الأرباح ومع بيانات اقتصادية ايجابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك ترقب مستمر لما تسفر عنه التطورات التى يشهدها الاقتصاد الصيني، جراء تفشي فيروس كورونا.

سعر الذهب

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أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب

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