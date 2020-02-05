أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5- 2-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.320 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 شركات وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للاتصالات، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، بنك قطر الوطنى الأهلى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.



البورصة تربح 5.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.320 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.5 مليون ورقة مالية بقيمة 615.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.18%، والعرب على 10.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.92%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 41.8 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 89.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 16091 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات-فوديكو بسعر إغلاق 14.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 24.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.30%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 51.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.66%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.045 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.26%

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.52%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية إغلاق 9.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%