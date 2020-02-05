أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

قال الدكتور عصام الروبى، من علماء الأزهر الشريف، إن فيروس كورونا يعد طاعون العصر الذى يصعب علاجه وهو من النوازل الخطيرة والبلاء العظيم الذى يفتك بجموع الناس ويهدد البشرية بالفناء، وأكد الروبى، لـ" اليوم السابع"، أن النبى صلى الله عليه وسلم أكد أن من مات بطاعون أو نازلة كهذه فهو شهيد إصابة المرض الفتاك، حيث إن الكورونا هو طاعون العصر المفتك ومن نوازل العصر الخطرة المستوجبه الاستنفار ضدها.

وأضاف عصام الروبى، أن هذا البلاء العظيم يحتاج إلى تكاتف دولى لوقف زحفه على البشر حتى لا يفنى الإنسان به لعدم قدرة دولة على مواجهته وحدها.

وأشاد الروبى، بالموقف الأخلاقى والإنسانى والدينى لمصر وعدد من الدول أبرزها السعودية فى استعادة رعاياها ومتابعتهم طبيا ومساعدة الصين فى وقف هذا الزحف والبلاء الخطر وهذا واجب شرعى لتقليل المخاطر ومواجهة المرض حيث ان التخلى عن هذا الدور يعيب من يتخلى.

وشدد الروبى، على فرضية تدخل الدول فى مساعدة الدول الموبوءة لحماية المعافين، مؤكدا هذه ضرورة شرعية ومقصد من مقاصد الشريعة بحماية الانسان ايا كان دينه او جنسه.

وطالب الروبى، بالدعاء الى الله لوقف هذا البلاء وان يتوقف هذا الطاعون الذى لا يفرق ويفتك بكل من يصيبه.

وقال الروبى، يجب علينا جميعا اتخاذ تدابير الوقاية وتبادل النصائح للحفاظ على انفسنا واولادنا وذوينا حتى نعيش فى امان الله.