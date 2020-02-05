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أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى كورونا
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها "التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً، والصحة تفحص 4.5 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، والتعليم تتيح نتيجة الثانى الثانوى بـ"الدرجات".. و100 درجة فى كل مادة.

 

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