أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها "التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً، والصحة تفحص 4.5 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، والتعليم تتيح نتيجة الثانى الثانوى بـ"الدرجات".. و100 درجة فى كل مادة.

التضامن تعلن انتظام صرف معاشات شهر فبراير لليوم الرابع

غادة والى تتسلم مهام منصبها الدولى بالأمم المتحدة فى فيينا.. صور

التموين: صرف 20% من مقررات شهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وزيرة الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ 168 ألف مواطن بالمجان بـ 128 قافلة

لماذا اختيرت مطروح مركزا للحجر الصحى لمواجهة كورونا؟

"الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الصحة تفحص 4.5 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة.. اعرف التفاصيل

التعليم تتيح نتيجة الثانى الثانوى بـ"الدرجات".. و100 درجة فى كل مادة

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

الزراعة: متابعة دورية لمحصول القمح والبنجر بمشروع المنيا لزيادة الإنتاج

الزراعة: 5 لجان إرشادية بغيطان الفول البلدى لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل

"الزراعة": إطلاق حملة جديدة لتحصين الأبقار والأغنام.. اعرف التفاصيل

"النقل" تعلن تصدير 58 مليون طن بضائع عبر الموانئ خلال 2019

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

هيئة المساحة: حصر دقيق لأراضى طرح نهر النيل للاستفادة منها

الرى: الانتهاء من محطتى مياه فى البحيرة بـ 550 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر

مركز تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية

السياحة تتفق مع بيلاروسيا على التعاون فى مجال المتاحف الأثرية وتدريب العاملين

السياحة لـ"الغرف السياحية": عقوبات صارمة لمن يتعامل مع كيانات غير مرخصة

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

الأعلى للإعلام: سنتخذ إجراءات ضد المخالفين للبيانات الرسمية بشأن "كورونا"