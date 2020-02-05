(أ ش أ)

تلقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية، والتى عرضت الجزائر استضافتها هذا العام، وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد أنه استقبل في هذا الإطار سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى الأمين العام، والتي عرض فيها كذلك لأهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبري التي تواجه العالم العربي حالياً.

وقال السفير حسام زكي إنه من المنتظر أن تتم زيارة الأمين العام إلى الجزائر في أقرب فرصة ممكنة.

وكان السفير الفلسطينى فى الجزائر، أمين مقبول، كشف أمس الثلاثاء، أن الجزائر ستحتضن القمة العربية القادمة، والتى من المقرر إنعقادها فى أخر شهر مارس القادم.

وقال السفير الفلسطينى فى الجزائر ، فى حوار مع صحيفة الشروق الجزائرية، إن القمة العربية القادمة تعد فرصة ليحضرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ويلتقي خلالها بنظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، وأكد أن الجزائر قادرة أن تقود جبهة الصمود والتحدي.

وأشاد الدبلوماسي الفلسطيني، بالمواقف الثابتة للجزائر من القضية الفلسطينية، كما هو الحال لبيان الخارجية الرافض لـ”صفقة القرن” وبعدها تصريح الرئيس عبد المجيد تبون في لقائه مع نظيره التونسي قيس سعَيد.

وكان الامين العام للجامعة العربية ، أحمد أبو الغيط، أكد فة وقت سابق على انعقاد القمة العربية القادمة فى موعدها المحدد لها، لكنه لم يكشف بعد عن مكان إنعقاد القمة.

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر القمة العربية القادمة، لكن بعد اندلاع مظاهرات بها وانتخاب رئيس جديد للدولة، كل هذه الأحداث حالت دون انعقاد القمة بها. إلا أن الجزائر الآن تشهد حالة من الاستقرار بعد سلسلة طويلة من المظاهرات ما يؤهلها لاستضافة القمة القادمة