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6 سنوات سجن مشدد وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:15 م
6 سنوات سجن مشدد وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "جمال.أ.م" 33 سنة مزارع بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول،وتوزيعها على عملائه، وراغبى الشراء من الشباب والمدمنين ، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم " أحمد.ز.أ" 32 سنة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة والأفيون بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز العسيرات، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والأفيون ، وتوزيعها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول وقطع الأفيون كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط عدد من الطلقات الحية بحوزته وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وحيازته للطلقات الحية ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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