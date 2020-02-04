5 أقسام للعزل بمستشفيات القليوبية وحملات تفتيشية لمواجهة فيروس كورورنا

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التأكيد من جاهزية 5 أقسام للعزل بمستشفيات القليوبية لمواجهة فيروس كورورنا المستجد، وهى مستشفيات "حميات بنها وحميات طوخ وحميات قليوب" وكذلك أقسام الحميات مستشفى بهتيم وشبين القناطر، والتأكد من المستلزمات والأدوات اللازمة لمكافحة العدوى وتزويد الكميات بها.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الغرفة الوقائية التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية وجميع الإدارات الصحية على مستوى المديرية والبالغ عددها 11 إدارة، تعمل على مدار 24 ساعة لترصد الحالات بجميع الأوقات، مشيرا إلى أنه تزويد غرف عزل بكل المستشفيات العامة الحكومية والمركزية والنوعية بأنحاء المحافظة.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة إبتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية، أنه لم يتم حتى الأن رصد أية حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أنه تم تجهيز مستشفى الصدر بالمرج بغرفة عزل لمواجهة أية حالات قد يتم رصدها.

كما أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية،أن المحافظة آمنة تماما من أى أمراض أو اوبئه، مؤكداً أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الأحترازية للتصدى لأى مرض أو طارئ .

مؤكدا فى تصريحات صحفية له، أن المديرية تعمل على رصد جميع الأمراض التنفسية بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظة، بجانب حملات التطعيم التى تشنها على المدارس من أجل وقاية الطلاب من الحصبة، والتى ستبدأ حملاتها خلال هذا الشهر الجارى .

وبعث "الطباخ" رسالة طمأنينة لأهالى المحافظة أنها أمنه ولا يوجد بها أى شئ يدعو للخطر، منوهاً أنه يجب على المواطنين إتخاذ إجراءات السلامة الأمنة لهم ولأولادهم كغسل الأيدى والنظافة الشخصية .

وأوضح الطباخ، أنه تم تشكيل لجان تفتيشية من مديرية الصحة للمرور على مستشفى حميات بنها وباقى المستشفيات، وذلك للإطلاع على سير العمل فى جميع الأوقات المختلفة خاصة فى غضون رفع درجة استعداد مديرية الصحة بالقليوبية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على المجهود الكبير المبذول للوصول بالمستشفى إلى هذا المستوى فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مع التوسعات المستمرة بالمستشفى، حيث تم مؤخرا التوسع فى قسم الأطفال بالمستشفى ليسع 30 سرير فى طابقين متتاليين، وقد سبق أن تم افتتاح العناية المركزة الخاصة بالأطفال سعة 6 أسرة.

وطالب وكيل الوزارة، من الجميع بذل المزيد من الجهد خاصة وأن المستشفى هى المستشفى الأم بالقليوبية وتعد حائط الصد الأول ضد الأمراض المعدية شديدة الخطورة، وجدير بالذكر أن قسم العزل بالمستشفى يتكون من 4 غرف تشكل 8 أسرة بالإضافة إلى غرفة العزل فى العناية المركزة.

وجاءت الجولة بمشاركة كل من الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطواريء، والدكتورة إبتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية، والدكتور حسانين مسؤول المستلزمات الطبية، والدكتور أحمد من إدارة الطوارئ، ونورا مساعد رئيسة التمريض بمديرية الصحة.