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وفاة الرئيس الكينى السابق دانييل أراب موى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:24 ص
وفاة الرئيس الكينى السابق دانييل أراب موى دانييل أراب موى
(رويترز)

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- قالت محطة سيتيزن التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الكيني السابق دانييل أراب موي توفي.

كان موي قد تولي السلطة في 1978 بعد وفاة الرئيس جومو كينياتا حيث كان نائبا للرئيس آنذاك.

وقال دبلوماسيون إن محاولة انقلاب وقعت بعد أربع سنوات من تولي موي السلطة حولته فيما بعد من زعيم متوجس إلى مستبد صارم.

جدير بالذكر أن صحيفة ديلي نيشن ،  قالت نقلا عن قائد شرطة المنطقة الغربية فى كينيا، إن 13 تلميذا لقوا حتفهم في تدافع في مدرسة ابتدائية في غرب كينيا اليوم الاثنين.وأضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن 39 تلميذا "أصيبوا بجروح خطيرة".وقال الصليب الأحمر الكيني لى تويتر إنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

من جهة أخرى ، تشهد كينيا أسوأ موجة من انتشار الجراد الصحراوى منذ 70 عامًا حيث تتوغل مئات الملايين من الحشرات فى هذه الدولة الواقعة بالقرب من الصومال وإثيوبيا، ولم تتعرض هاتان الدولتان إلى هذا الغزو منذ ربع قرن، حيث أدى ذلك إلى تدمير الأراضى الزراعية وتهديد المنطقة التى تعانى بالفعل من الجوع.

 
وقال ندوندا ماكانجا، الذى قضى ساعات يوم الجمعة فى محاولة لمطاردة الجراد من مزرعته: "حتى الأبقار تتساءل عما يحدث"، "لقد أكلوا الذرة والذرة البيضاء واللوبيا، لقد أكلوا كل شيء."

 

وقالت الأمم المتحدة إنه عندما تصل الأمطار فى مارس وتحمل نباتات جديدة فى أنحاء كثيرة من المنطقة فان عدد الجراد الذى يتكاثر بسرعة قد ينمو 500 مرة قبل أن يحد الطقس الجاف فى يونيو من انتشاره.

 

وأوضحت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى حوالى 70 مليون دولار لزيادة رش المبيدات الجوية، وهي الطريقة الفعالة الوحيدة لمكافحتها، لن يكون ذلك سهلاً، خاصةً فى الصومال، حيث توجد أجزاء من البلاد فى قبضة جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

 


الرئيس الكينى

دانييل أراب موى

كينا

محطة سيتيزن

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