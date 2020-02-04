وفاة الأم المتهمة بالقاء طفليها من الطابق الخامس ببنها

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور محمد الجزار مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى، وفاة "رحاب م " 36 سنة، مدرسة ومقيمة بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها، المتهمة بإلقاء طفلتيها من الطابق الخامس ثم انتحارها، بعد وجودها بالعناية العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى منذ أسبوع .

وأضاف الجزار في تصريح له اليوم أن المتوفاة كانت مصابة بكسر بالحوض واحد الساعدين، بجانب نزيف داخلى بالبطن، وأنه تم وضعها على جهاز تنفس صناعى بعد إجراء جراحتين لها وإصابتها بنزيف، مشيرا إلى أن الطفلتين اللذان لقيا مصرعهما توفيا إثر سحجات بالجسد مما أدى إلى نزيف داخلى وتوقف عضلة القلب .

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثث الأطفال عقب تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعى وسؤال شهود العيان والإستعلام عن حالة الام لمعرفة قدرتها على الاستجواب من عدمه بجانب استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

قرر المستشار موسى عبدالبارى رئيس نيابة مركز بنها، باشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن جثة ربه منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب بمكسنها، وذلك عقب مناظرة الجثة، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق لبيان سبب الحريق، وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والإستعلام عن حالة الزوج المصاب.