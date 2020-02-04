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وزير الطيران المدنى بعد عودة 32 مصريا محتجزا فى اليمن: تكريم أطقم الطائرة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:09 م
وزير الطيران المدنى بعد عودة 32 مصريا محتجزا فى اليمن: تكريم أطقم الطائرة وزير الطيران
كتب محمد شرقاوى

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قدم الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، الشكر لأطقم طائرة التى أقلت 32 مصريا من اليمن بعد احتجازهم أكثر من شهرين، وكذلك الشكر لأطقم الطائرة التى أقلت المصريين من مدينة ووهان الصينة التى تفشى بها فيروس كورونا.

 

وتابع وزير الطيران، :" أطقم الطيران المصرى مفخرة.. وأول ما هيرجعوا طقم طائرة الصين من الحجر الصحى، سيتم تكريمهم بما يليق بهم وبما فعلوه.. وجى بنفسى عشان اشكر طاقم الطائرة على المجهود الذى تم بذله فى هذه الرحلة وعودة المصريين".

 

وكانت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قالت إن الدولة المصرية بذلت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً بعد تعليمات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هؤلاء الصيادين من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط".

 

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال لقاء لها عبر التلفزيون المصرى، أن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة، ومع الأشقاء فى الممكلة العربية السعودية واليمن من أجل ضمان وصول هؤلاء الصيادين، وتابعت:"الدولة المصرية كانت على تواصل مباشر ومستمر مع هؤلاء الصيادين من أـجل إيصال رسالة طيبة لهم بأن الدولة المصرية تهتم بهم".

 

وعلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعادة 32 صيادًا مصريًا إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة مصرية، قادمة من العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدة أن هذا الأمر نصر جديد للدولة، ويعد سيمفونية أخرى من السيمفونيات التى تعزفها الدولة المصرية للحفاظ على رعاياها فى الخارج.

 


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