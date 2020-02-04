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وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره الإيطالى التنسيق المشترك

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:43 م
وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره الإيطالى التنسيق المشترك وزير الخارجية البحريني
ا ش ا

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بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تطوير التنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية، وأهم التطورات والمستجدات في المنطقة بما في ذلك الوضع في دولة ليبيا والعلاقات مع إيران، والتوصل لتسويات للأزمات التي تواجهها المنطقة من أجل ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار بما يحقق مصالح جميع دولها وشعوبها.
و أعرب وزير الخارجية البحريني خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بروما في إطار الزيارة الرسمية لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإيطاليا، عن ارتياحه لما تشهده علاقات التعاون المشتركة الصداقة بين من تطور وتقدم، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر بين البلدين وتعكس رغبتهما الواضحة في دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي لمستويات أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة.
ووقع الجانبان ثلاثة اتفاقيات بين حكومة البحرين وحكومةإيطاليا بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة، و بشأن الخدمات الجوية، وبشأن التعاون في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية، بالإضافة لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية. 
كما قام وزير الخارجية البحريني ورئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوتشيا، بالتوقيع على إعلان نوايا بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء الإيطالية حول التعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية‪.
 
 

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