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وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:45 م
وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.
 
 
ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التى بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
 
 
كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
 
 
واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.
 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
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