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وزيرة الهجرة: مفاوضات إعادة الصيادين كانت منذ 14 ديسمبر.. ومصر لا تنسى أبنائها

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:03 م
وزيرة الهجرة: مفاوضات إعادة الصيادين كانت منذ 14 ديسمبر.. ومصر لا تنسى أبنائها نبيلة مكرم
كتب محسن البديوى

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أكدت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها وتوليهم رعاية كبيرة وهامة، موضحة أن مفاوضات إعادة 32 صيادًا مصريًا من اليمن كانت منذ 14 ديسمبر الماضى.

 

وقالت مكرم، فى تصريحات للتلفزيون المصرى من داخل مطار القاهرة الدولى، إن مصر يثبت بالدليل والبرهان أنها تحافظ على اولادها ولا تتركهم فى آى مكان، مستطردة :" هذا هو تقدير رب الأسر المصرية.. الموضوع لم يكن سهلًا ومفاوضات منذ 14 ديسمبر وتعاون كبير لإعادتهم .. إنها سيمفونية جديدة".

 

وشددت على أن الدولة فى ظهر رعاياها وتعمل على إعادتهم بأسلم الطرق، مستطردة:" كان هناك تواصل مستمر ويومى مع الصيادين وسط روح معنوية قوية والمشهد من أروع المشاهد".

 

وفى هذا الصدد، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته وهو يتابع الجهود المكثفة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن.

 

 

 

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسى علي "تويتر":"تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن،حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية.

 

‏وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"

 


وزيره الهجره

نبيله مكرم

اليمن

الصيادين المصريين

مصر

صنعاءن الحوثيين

مطار القاهره

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