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وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:57 م
وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو وزيرة الهجرة
كتب أيمن رمضان

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قالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه الدولة المصرية بذلت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً بعد تعليمات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هؤلاء الصيادين من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط".

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال لقاء لها عبر التلفزيون المصرى، أن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ، ومع الأشقاء فى الممكلة العربية السعودية واليمن من أجل ضمان وصول هؤلاء الصيادين ، وتابعت:"الدولة المصرية كانت على تواصل مباشر ومستمر مع هؤلاء الصيادين من أـجل إيصال رسالة طيبة لهم بأن الدولة المصرية تهتم بهم".

 

وعلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعادة 32 صيادًا مصريًا إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة مصرية، قادمة من العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدة أن هذا الأمر نصر جديد للدولة، ويعد سيمفونية أخرى من السيمفونيات التى تعزفها الدولة المصرية للحفاظ على رعاياها فى الخارج.

 


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