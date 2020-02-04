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وزيرة الهجرة: الحوثيون احتجزوا الصيادين المصريين.. وإعادتهم نصر جديد للدولة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:44 م
وزيرة الهجرة: الحوثيون احتجزوا الصيادين المصريين.. وإعادتهم نصر جديد للدولة وزيرة الهجرة
كتب محسن البديوى

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علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعادة 32 صيادًا مصريًا إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة مصرية، قادمة من العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدة أن هذا الأمر نصر جديد للدولة، ويعد سيمفونية أخرى من السيمفونيات التى تعزفها الدولة المصرية للحفاظ على رعاياها فى الخارج.

 

وقالت مكرم، فى تصريحات للتلفزيون المصرى من داخل مطار القاهرة الدولى، إن الصيادين المصريين تم احتجازهم فى اليمن، وهم من كفر الشيخ ومن دمياط، وذهبوا للاصطياد فى مناطق محظورة فى البحر الأحمر ومنها إلى عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين وكان هناك تواصل من كل الدولة لإعادتهم .

 

وواصلت :"كان هناك تكليف القيادة السياسية لإرسال طائرة خاصة لإعادة الصيادين مرة أخرى.. الموضوع من 14 ديسمبر وبنتواصل مباشر ومستمر مع الصيادين للحفاظ على أرواحهم".

 

 

 


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اليمن

الحوثيين

مصر

عودة الصيادين

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