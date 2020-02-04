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وزيرة الصحة: إعادة المصريين من الصين ملحمة عمل في 48 ساعة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:44 م
وزيرة الصحة: إعادة المصريين من الصين ملحمة عمل في 48 ساعة الدكتورة هالة زايد
إبراهيم سعيد

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توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالشكر للقوات المسلحة، والأجهزة المعنية على دورهم في الاستعداد لمواجهة دخول فيروس كورونا للبلاد، معتبرة أن ما حدث لإعادة المصريين من الصين ملحمة عمل في 48 ساعة بالتنسيق والتعاون التام بين جميع أجهزة الدولة بدءا من إعداد مكان الإخلاء وتجهيز مكان الحجر الصحي لـ 302 مواطن عائدين من ووهان الصينية، بالإضافة لأطقم الطائرة والأطقم الطبية.

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا بين العائدين من الصين، وكان هناك ارتفاعا في درجات الحرارة لحالتين بينهما، وتأكدنا من خلوهم من الفيروس باستخدام الأجهزة التي دعمتنا بها منظمة الصحة العالمية، وأنهم كانوا مصابين بدور برد عادي، مشددة على أن مصر خالية من فيروس كورونا حتى الآن.

وتابعت وزيرة الصحة، أنها استقبلت العائدين من الصين بالأمس، وتابعت إجراءات تسكينهم ونقلهم للحجر الصحي، وتتابع وضعهم لحظة بلحظة، وأوضاعهم مطمئن، فضلا عن تقديم خدمات طبية من كافة التخصصات للعائدين من الصين ومن بينهم أطفال وسيدات حوامل، معقبة: "فخورة ومحظوظة أني كنت ضمن مجموعة العمل التي حققت هذا الانجاز والملحمة".

وأكدت، أنه حال ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا، فنحن غير مخيرين بالإعلان عن ذلك أم لا، وإنما هناك تقارير تقدم لمنظمة الصحة العالمية حول ذلك، معقبة: "الفيروس مستجد، ولكن له دورة معينة وينحصر، وهو ليس وباء عالمي، والفزع غير مطلوب والقلق يكون من القادمين من الصين بشكل عام، ووهان الصينية بشكل خاص، وليس هناك قلق من ذهاب الطلاب للمدارس، ومن يصاب بالبرد يلتزم المنزل، ولو في حاجة هنقول بنفسنا".


الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة

الجيش المصري

فيروس كورونا

الصين

بالورقة والقلم

نشأت الديهي

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