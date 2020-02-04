وزيرة البيئة: مبادرة شبابية بالزمالك رفعت 40 طن مخلفات من النيل

كتبت آية دعبس

قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن نهر النيل هو أساس الحياة والمحافظة عليه وتنظيفه واجب وطنى، ونقوم بمساندة ومساعدة كافة المبادرات التى تعمل على المحافظة عليه لتنظيفه من المخلفات والبلاستيك.

وأضافت وزيرة البيئة، فى كلمتها خلال فعاليات المبادرة الأولى لمنع الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام من جزيرة الزمالك، أنه العام الماضى كان يشارك فى مبادرة، ما يقرب من 40 متطوعا فقط فى حملة تنظيف البيئة، ورفعنا فى ذلك الوقت طن ونصف فقط من المخلفات، أما الآن بعد وصل عدد المتطوعين إلى 3700 متطوع رفعنا 40 طن مخلفات من نهر النيل، ونسعى للعمل أكثر.

ولفتت إلى أن أبرز التحديات التى توجهنا فى قطاع البيئة هو رفع الوعى لدى الموطنين والشباب وعدم الاهتمام بالقضايا البيئية، لذلك نعمل على ذلك من خلال دمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية.

وطالبت الوزيرة المواطنين بتقليل شراء الأكياس البلاستيك من المحال التجارية وأستخدم بدل منها الاكياس القماش أو المصنوعة من القطن، للمحافظة غلى البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن حى الزمالك يعد أول أحياء القاهرة التى تتبنى مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، قائلة: اننا نعمل على استغلال جهود المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لزيادة الوعى البيئى وحماية القضايا البيئية.

جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة البيئة اليوم، المبادرة الأولى لمنع الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام من جزيرة الزمالك، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومبادرة Very Nile

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أكدت فى تصريحات سابقة، أن من أهم المبادرات التى تنفذها الوزارة فى العام الجارى العمل على استمرار فعاليات المبادرة الخاصة بالحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام وتوفير البدائل "، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن تنفيذ تلك المبادرة فى دهب بمحافظة جنوب سيناء على غرار ما تم تنفيذه فى الغردقة بالبحر الأحمر.