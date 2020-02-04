وزارة الزراعة تجهز معاملها لفحص الأغذية المستوردة لمواجهة فيروس كورونا

كتب عز النوبى

قام مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بتنفيذ ورشة عمل اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 بعنوان "فيروس الكورونا المستجد خطر متصاعد يهدد العالم.. الأسباب وطرق الوقاية، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان مدير مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها، إن الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، عرض الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المعهد والمختصين فى متابعة الوضع الوبائى الراهن وأثاره على الصحة العامة والتجارة الدولية وأهمية المتابعة المحتملة للحيوانات فى نقل العدوى وما قد يستجد فى ذلك بما فيه احتمال نقل العدوى عن طريق البضائع الواردة من الصين، وتكليف العاملين فى مجال فحص الغذاء والدواء بالمعهد لفحص الارساليات الواردة من دولة الصين.

من جانبه، أكد عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث صحة الحيوان للتشخيص، أنه تم تجهيز المعامل التشخيصية بمعهد بحوث صحة الحيوان لفحص العينات الواردة المشتبه فيها لفيروس الكورونا المستجد والاحتياطات الاحترازية الواردة من الوزارة للحد من انتشار فيروس الكورونا.

حاضر الورشة اساتذة متخصصين بالمعهد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقد حضر هذه الورشة لفيف من الباحثين بالمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وطلبة من كليات الطب البيطرى والزراعة من الجامعات المختلفة.

فيما قدم المختصين بالمعهد محاضرة تضمنت ملخص الفيروس المسبب للمرض وخصائصه وقدرته على البقاء فى الهواء والبيئة المحيطة، وكذلك استعراض الامراض المشابهة من نفس العائلة الفيروسية ومنها فيروس السارس وفيروس مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والدروس المستفادة من تلك الأوبئة السابقة ومقارنتها مع الوضح الحالى وعن وبائية المرض الجديد طرق انتقالة وسرعة انتشاره وطرق الوقاية منه ومدى فاعلية.

فضلا عن الاجراءات المتخذة بالمطارات وأهمية الملاحظة والحجر الصحى للقادمين من مناطق الإصابة لفترة كافية لا تقل عن 14 يوما من الوصول واتخاذ الاجراءات الوقائية واستخدام الملابس الواقية والكمامات لتقيل آى احتمال لنقل المرض إلى داخل الدولة، وفى نهاية الندوة فتح باب الحوار للسادة الحضور للمناقشة، وسيتم نشر الندوة تباعا فى محافظات الجمهورية لتوعية الحاضرين.