هيئة المساحة: حصر دقيق لأراضى طرح نهر النيل للاستفادة منها

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن الهيئة تقوم بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية من وزارتى الري ووزارة الزراعة .

وأوضح فى بيان صحفى أن هيئة المساحة تقوم بمراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي .

وأضاف منوفى أن الهدف الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتا إلى أن هيئة المساحة هي المرجعية الأولى في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية .

وقال، إنه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة وكذلك أي أعمال للرفع المساحي لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.

وأوضح أنه بعد تنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالي الدقة في القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط فى مصر والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال.

يذكر أن وزير الرى أصدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة وتحديث مواصفات و الاعمال المساحية والخرائط، انتهت من المسودة الأولى لمواصفات الأعمال المساحيه والخرائط الطوبوغرافية وسوف يتم مراجعتها بمعرفه مجموعه من الخبراء في مجال المساحه.

وعقدت اللجنة عدة إجتماعات على مدار الفترة الماضية حيث تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط و إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.