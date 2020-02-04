سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل ينتهي خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:00 م
هل ينتهي خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟ فيروس كورونا بالصين
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يزداد خوف العالم من انتشار فيروس كورونا الجديد الذى أودى بحياة العديد من الأشخاص وانتشر بسرعة كبيرة من دولة لأخرى، مما دفع السلطات الصينية بإصدار قرار بحرق جثث موتى فيروس كورونا بالقرب من مكان وفاتهم، فى محاولة منهم للسيطرة على المرض من الانتشار، ولكن هل حقاً يساعد حرق الجثث فى انتهاء خطر فيروس كورونا الجديد.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكترونى أنه لا يوجد دليل على أن الجثث تشكل خطر الإصابة بالأمراض الوبائية بعد وقوع كارثة طبيعية، وأن معظم مسببات الأمراض لا تعيش لفترة طويلة في جسم الإنسان بعد الموت.

وأوضحت أن البقايا البشرية لا تشكل سوى خطر على الصحة في حالات قليلة، مثل الوفيات الناجمة عن الكوليرا أو الحمى النزفية.

وأشارت إلى أن أكثر الأشخاص عرضة لهذا الخطر هم العمال الذين يتعاملون بشكل روتيني مع الجثث الذين قد يتعرضون لخطر الإصابة بالسل والفيروسات المنقولة بالدم (مثل التهاب الكبد B و C و HIV) والتهابات الجهاز الهضمي (مثل الكوليرا والإشريكية القولونية والتهاب الكبد الوبائي وإسهال فيروس الروتا وإسهال السليلوما والتهاب الغدد اللمفاوي / التيفوئيد):

يمكن أن تنتقل الفيروسات المنقولة عن طريق الدم عن طريق التماس المباشر للجلد غيرالغشاء أو الغشاء المخاطي من خلال رش الدم أو سوائل الجسم أو الإصابة من شظايا العظام والإبر.

يمكن أن تنتقل العدوى المعدية المعوية بسهولة من البراز المتسرب من جثث الموتى، يحدث انتقال العدوى عبر المسار البرازي الشفهي من خلال الاتصال المباشر مع الجسم أو الملابس المتسخة أو المركبات أو المعدات الملوثة.

 ويمكن أيضا أن تنتشر التهابات الجهاز الهضمي نتيجة لتلوث إمدادات المياه مع جثث الموتى.

وقدمت الصحة العالمية نصيحة في حالة وقوع إصابات جماعية بأنه من الأفضل دفن الجثث.


دفن جثث فيروس كورونا

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

حرق جثث مرضى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة