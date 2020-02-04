ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 53% فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس البحر الأحمر 53%، كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 67.6%.

وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أنّ عدد الطلبة الذين أدوا الامتحانات 6299 طالب، مشيراً إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم من خلال الإنترنت عن طريق الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر، وصفحة مديرية التربية والتعليم .

نتيجة الشهادة الاعدادية (الترم الأول)





نتيجة الاعدادية المهنية





نتيجة الاعدادية التربية الخاصة





يذكر أن نوره كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قالت إن هناك 4 مدارس جديدة تعليم أساسى تم إنشائها بمدينة الغردفة بتكلفة تخطت الـ 50 مليون جنيه، لسد العجز وتخفيف الكثافة الطلابية، لافتة إلى أن تلك المدارس تم دخولها الخدمة العام الدراسى الحالي، بواقع اكثر من 80 فصل دراسي، وهي مدارس، الكوثر للتعليم الأساسى، ومدرسة الحرية تعليم أساسى، ومدرسة التضامن تعليم أساسى، ومدرسة الأحياء الثانوية المشتركة.

وكشفت نوره فاضل أن هناك مدرستين من تلك المدارس تم إنشائهما فى منطقة حى جنوب، وتحديدا باتجاه طريق المطار وهى مدرسة الحرية بجوار مبارك 8، والآخرى بالقرب من طريق المطار، فى منطقة قد تكون لا توجد بها مدارس حكومية إطلاقا وأقرب المدارس لها مدرسة الميناء وشارع المدارس، إلا أنها من المناطق التى كانت تعانى من نقص فى المدارس ومع إنشاء تلك المدارس تم سد العجز تماما بالمنطقة.