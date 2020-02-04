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نقابة المهندسين: تجديد الاشتراك بمشروع العلاج بدون غرامة حتى 15 فبراير

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:00 ص
نقابة المهندسين: تجديد الاشتراك بمشروع العلاج بدون غرامة حتى 15 فبراير نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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ذكرت النقابة العامة للمهندسين أن تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لأعضاء النقابة، مستمر فى استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020، على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير الحالى.

يأتى ذلك بعدما أعلن المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر، فى جلسته العادية المنعقدة اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، موافقتهم على مد فترة التجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين لمدة شهر بعد أن تلقت النقابة عدد كبير من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع.

فى سياق آخر قال نقيب المهندسين إن هيئة مكتب النقابة العامة، تقف على مسافة واحدة من كافة المهندسين المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفى للنقابة، متمنيا التوفيق للجميع، لافتا إلى أن العمل النقابى للجميع وليس بالضرورى أن يكون الفرد منتخب ليخدم نقابته وأضاف "جميعنا يعمل من أجل المهنة".

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب، وكانت اللجنة قد أعلنت مسبقا عن الكشوف المبدئية يوم 26 يناير 2020، ثم فتح باب تلقى التنازلات والطعون خلال يومى 27 و28 يناير 2020.

وأوضحت نقابة المهندسين أنه تم الفحص والبت فيهما يومى 29 و30 يناير الماضى، وتلقت اللجنة خلال اليومين 88 تنازلا على مستوى مقاعد الشعب ومجالس النقابات الفرعية.

ومن المقرر أن تجرى نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة 28 من فبراير الحالى.


نقابة المهندسين

مشروع علاج المهندسين

اخبار مصر اليوم

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