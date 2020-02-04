ندوة تثقيفية حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد

كتب مدحت وهبة

تستضيف كلية التجارة جامعة عين شمس غدا الأربعاء، ندوة تثقيفية حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعى.



يشارك فى فعاليات الندوة كل من عمر حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتأمينات والمعاشات، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ومحسن الطنطاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق بالإضافة إلي عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة من بينهم الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس و الدكتور محمد حسن عبد المجيد المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية و المستشار المالى بمجلس النواب ونخبة من القيادات والعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجامعة عين شمس.



وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد اعتبارًا من السبت الماضى ، ومن خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارًا من الأحد الماضى لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.



وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.



ويذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.80 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65مليون قائم بالصرف.



وجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن ارتفاع جملة المبالغ التى حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتى نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7٪؜ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالى الحالى 2019/2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.