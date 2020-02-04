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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد بنسبة نجاح 92,86%

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:10 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد بنسبة نجاح 92,86% صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد ماهر أبو نور

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أعلن صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 92,86% وكان عدد المتقدمين 4475، وكان عدد الحضور من الطلاب 4458 وغائب 17 وأقل من 50 %318.

وأكد مرغني، أن المديرية أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول 2019/2020، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري، فى 116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس والتي استقبلت الطلاب لأداء الامتحانات.

وأضاف مرغنى، أن محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، قرر صرف مكافأة قدرها 31 ألف جنيه، للعاملين بكونترول تصحيح المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بعد زيارته لمقر غرف التصحيح بالمديرية أمس الأحد، لمتابعة أعمال التصحيح.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، الإثنين الماضي أنه سيجري الإعلان لنتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بعد أسبوع من الآن، وذلك بعد اعتماد محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، للنتيجة النهائية مؤكداً على، أن المديرية أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الاول 2019/2020، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 22 يناير الجاري، في 116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس والتي استقبلت الطلاب لأداء الامتحانات.

وكان تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأحد، أعمال الكونترول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بالخارجة، وذلك للاطمئنان على سير وانضباط أعمال التصحيح والنتائج.

وقال المحافظ، إنه تفقد لجان الكونترول والتصحيح، ووجه بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة نتائج مدرستين عشوائيا، للتأكد من مدي دقة أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، كما قرر منح مكافأة مالية لأعضاء الكونترول تقديراََ للجهد المتميز المبذول.

 

وجاءت النتيجة كالتالي:

 


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