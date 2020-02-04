نائب محافظ دمياط يلتقى رئيس الجامعة لبحث التعاون المشترك

دمياط معتز الشربينى

استقبل اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط إسلام محمد إبراهيم نائب محافظ دمياط، لبحث شبل التعاون بين الجامعة ومحافظة دمياط .

و فى أثناء اللقاء عرض رئيس الجامعة على نائب المحافظ العديد من المقترحات و الخدمات التى ممكن أن تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع الدمياطى و ديوان عام المحافظة حال طلب من الجامعة ذلك، و يأتى على رأسها قيام مركز ضمان الجودة بالجامعة بعمل خطة استراتيجية لمحافظة دمياط للسنوات الخمس القادمة و الإسهام فى إنشاء وحدة لضمان الجودة بالديوان، كما طرح سيادته إمكانية تبنى مشروع لإنتاج الدواجن بمعرفة كلية الزراعة على أحدث النظم و الأساليب إذا تم توفير مكان ملائم لهذا الغرض، و حراسة متخصصة.

كما أبدى رئيس الجامعة استعداد الجامعة لإمداد المحافظة بأى دعم أكاديمى يطلب منها فى أى مجال من المجالات، و أفاد بأن كل إمكانات الجامعة فى خدمة المجتمع الدمياطى بشأن كل ما يطلب منها.

و من جانبه عبر نائب المحافظ عن إيمانه بالدور التنويرى للجامعة و أبدى رغبة صادقة لمد جسور التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام لمحافظة دمياط. و اقترح رئيس الجامعة انضمام نائب المحافظ لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة كعضو من خارج الجامعة و رحب النائب بذلك ليكون متواجدا بين المعنيين بقضايا خدمة المجتمع بالجامعة لتحقيق أكبر فائدة من الأنشطة المجتمعية بالكليات المختلفة.

و حضر جزء من اللقاء الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و أكد أن الخطط البحثية للأقسام العلمية بها نسب كبيرة تستهدف خدمة المجتمع الدمياطى و حل مشكلاته.

وكان الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة وفد منظومة الشكاوى الموحدة التابع لمجلس الوزراء برئاسة العميد أيمن جمال ، والمهندسة أسماء حسن مديري متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وتعد هذه الزيارة في ظل الخطوات التي تقوم بها الدولة لرقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما توفير وسيلة حديثة وسريعة توفر للمواطن إمكانية تقديم استفساراته أو شكواه بشكل ميسر وآمن عبر وسائل إلكترونية تضمن وصول كافة استفسارات وشكاوى المواطنين للمسؤولين تمهيدا للرد واتخاذ الإجراء المناسب حيالها .