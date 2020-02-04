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موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:28 م
موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول صرف سلع ببطاقات تموينة
كتب مدحت وهبة

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يواصل موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg ، حاليا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو او رقم المحمول لأحد إفراد اسرتك المستفيدة من دعم البطاقة او تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة ، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".


كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات،  قد أكد حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير أى إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم فى إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأى شيء عن منظومة الدعم، حيث سيقوم صاحب البطاقة    بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة ، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".



وأوضح الدكتور عمرو مدكور لـ "اليوم السابع" أن الوزارة ناشدت أصحاب البطاقات التموينية والتى يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة أو من سبق وقاموا بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم وتم تغيير الرقم عليهم  الدخول على موقع دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg "   لكتابة  رقم التليفون المحمول الخاص بهم بشكل صحيح وانه بمجرد الدخول على الموقع يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمة لدى احدى شركات المحمول، ويتم ادخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، ثم ادخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.


تأتى هذه الإجراءات فى إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز والسلع ، وقد بدأت وزارة التموين والتجار الداخلية  تفعيل خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارا من  شهر فبراير الجاري ، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات  صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة  رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول  لأحد أفراد  الأسرة المستفيدين من الدعم،  وكذلك الرقم القومي ،وذلك في إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.



وتهدف الخدمة التى تنفذها وزارة التموين حاليا  فى وجود آيات للتواصل مع المواطنين المستفيدين من منظومة دعم الخبز أو السلع التموينية المدعمة وإبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة الدعم  وأن كتابة رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة أو رقم  أحد أفراد أسرته المقيدين بالبطاقة سيعمل على الحفاظ على الدعم المخصص لأفراد البطاقة من خلال التأكد من وصول أى رسالة تخص منظومة الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين من الدعم وبالتالى سيعمل هذا النظام على الحفاظ على حقوق أى شخص من المستفيدين من دعم الخبز والتموين.


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