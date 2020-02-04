مصر إيطاليا العقارية أول مطور عقارى يقوم بتسليم مشروعات فى العاصمة الإدارية

مصر إيطاليا العقارية تسلم المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" قبل ميعاده فى 2020 بدلاً من 2021

مع بداية التحضير للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والعمل بها فى 2020، وفى ظل استعداد الشركات العقارية لطرح مشروعاتها للسكان المستقبليين للعاصمة، نجحت شركة مصر إيطاليا العقارية فى أن تصبح اول مطور عقارى من القطاع الخاص يبدأ تسليم أول مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى البدء فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" فى 2020 بدلًا من عام 2021.

وتقدم مصر إيطاليا العقارية عروضًا تنافسية تتضمن دفع مقدم بنسبة 5% من ثمن الوحدات، مع خطة سداد لمدة 8 سنوات بأقساط متساوية على المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" والتى تضم 1700 وحدة من التوين هاوس، والفيلات، والشقق السكنية الفاخرة التى تحتوى على 2 أو 3 غرفة نوم.

وقال المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لمصر إيطاليا العقارية، أن الشركة تدرك أهمية عامل الوقت لتقديم مشروع بهذا الحجم والجودة المتميزة، لذلك كرسنا جهود كبيرة لتطوير المرحلة الأولى من "البوسكو" لتقدم خدمات سكنية وتجارية متكاملة ومتميزة للعملاء، وقمنا بالتعاون مع 8 من أكبر شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات لضمان سرعة إنهاء الأعمال الإنشائية لوحدات المشروع، وتسليمها فى وقت قصير قبل الميعاد الأصلى، ما يعكس مدى جدية الشركة والتزامها بوعودها للعملاء، لنصبح أول مطور عقارى تابع للقطاع الخاص يقوم بتسليم المرحلة الأولى من مشروعه بالعاصمة الإدارية، ما يعكس سعى الشركة المستمر لتقديم أفضل أداء فى السوق العقارية.



المرحلة الأولى من مشروع البوسكو

وانطلاقًا من اهتمام الشركة بالتواصل مع عملائها وإطلاعهم على المستجدات بخصوص وحداتهم، نظمت مصر إيطاليا العقارية زيارات لملاك الوحدات لموقع "البوسكو" فى ديسمبر الماضى، لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية بوحداتهم أولًا بأول، ورؤية نماذج جاهزة للفيلات ووحدات التوين هاوس، لتخيل الشكل النهائى لمنازلهم المستقبلية فى المجتمع المتكامل بالبوسكو.

بإجمالى استثمارات 16 مليار جنيه، مشروع البوسكو هو أكبر المشروعات الصديقة للبيئة لشركة مصر إيطاليا العقارية، لتقف وحداتها وسط مساحات خضراء واسعة، لتقدم تصميم مميز يمزج بين المعمار والطبيعة، ويتمتع بإطلالة متميزة على "النهر الأخضر"، أكبر حديقة مركزية فى العالم. تمتد مساحة البوسكو على 207 فدان، فى قلب العاصمة الإدارية؛ ويضم المشروع منطقة سكنية، منطقة تجارية، نادى رياضى، كلوب هاوس، إلى جانب 300 فيلا بأعمال خرسانية مكتملة و2500 شقة سكنية تحت الانشاء.

عن شركة مصر إيطاليا العقارية:

مصر إيطاليا القابضة هى إحدى شركات التطوير العقارى التى تصدرت السوق المصرى على مدار السنوات الأخيرة، حيث اشتهرت بتطوير أهم المشروعات السكنية والتجارية الساحلية والفندقية فى مختلف محافظات مصر. وشهدت مصر إيطاليا القابضة نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين فى مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالى 68 مليار جنيه، إلى جانب محفظة أراضى تبلغ حوالى 11 مليون متر مربع وتشمل 11 مشروع سكنى، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمهم. تضم مشروعاتها الرائدة: مشروع إل بوسكو(Il Bosco)، فينشى (Vinci) وفينشى ستريت (Vinci Street) فى العاصمة الإدارية الجديدة، لا نوفا فيستا (La Nuova Vista)، جاردن 8 (Garden 8) وكايرو بيزنس بارك (Cairo Business Park) فى القاهرة الجديدة، كاى السخنة (Kai Sokhna)، كاى الساحل (Kai Sahel)، إل بوسكو سيتى (Il Bosco City) فى مدنية المستقبل، هيلتون كاى سخنة (Hilton Kai Sokhna)، وهيلتون جاردن أن (Hilton Garden Inn).