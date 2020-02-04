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مصرع 8 وإصابة 25 آخرين إثر انقلاب حافلة فى الجزائر

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:09 م
مصرع 8 وإصابة 25 آخرين إثر انقلاب حافلة فى الجزائر حادث - أرشيفية
وكالات

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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم ببلدية المشروحة في ولاية سوق أهراس الجزائرية، وقال مدير الصحة والسكان بولاية سوق أهراس، عبد الغني فريحة، في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء: "ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين اليوم الثلاثاء ببلدية المشروحة (سوق أهراس) منهم 8 قتلى و25 مصابا في حالة جد خطيرة".

 

وأضاف أن كل "الضحايا تم إجلاؤهم نحو المستشفى الجهوي لعاصمة الولاية"، موجها دعوة للمواطنين من أجل التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الضحايا، وأوضح فريحة أنه تم، في وقت سابق، تحويل الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية المشروحة، وذلك بحسب قناة "النهار" الجزائرية.

 

وذكرت القناة أنه "بسبب خطورة الإصابات وصغر العيادة ونقص المختصين على وجه الخصوص تقرّر تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجهوي"، وحسب ما أفاد به البيان، فإن العدد بلغ 8 قتلى و25 جريحا، حسب الحصيلة الأولية، مضيفا أن "الحماية المدنية سخرت 5 شاحنات و7 سيارات إسعاف و40 عون تدخل و15 ضابط".

 

ووقع الحادث، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تربط خط عنابة وسوق أهراس، على مستوى الطريق الوطني رقم 16.


حادث

الجزائر

سوق أهراس

المشروحة

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