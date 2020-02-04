سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى إطلاق نار من قبل مجهولين بأسيوط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:20 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى إطلاق نار من قبل مجهولين بأسيوط جثة -أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر في إطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة  أمام أحد المحلات التجارية بقرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب ، وتم نقل الجثث الثلاثة الي مشرحة مستشفي أبنوب المركزي ، والمصاب الي مستشفي اسيوط الجامعي

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود اخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من أهالي قرية الشنابلة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة علي 4 أفراد من عائلات مختلفة ، ووجود وفيات، ومصابين ،وبالإنتقال ، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين وجود قتلي ، ومصابين ، وتبين مصرع 3 أشخاص من عائلات مختلفة كانوا يجلسون أمام أحد المحلات بالقرية ، وبسؤال شهود العيان  أكدوا أن سيارة مجهولة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة علي 4 من الأفراد موجودين أمام أحد المحلات بالقرية  ، وأنهم من عائلات مختلفة ،وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي أبنوب المركزي والمصاب الي مستشفي اسيوط الجامعي وتحرر المحضر اللازم وجار العرض عاي النيابة العامة

وفي سياق آخر أصيب م  ١٣ شخص في حادث تصام وقع    بين  3 سيارات بيجو وربع نقل وثمناية ، عند مدخل منشاة همام التابعة لمركز البدارى فى محافظة أسيوط  حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم عند مدخل منشاة همام دائرة المركز

و بالأنتقال والأسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين ٣ سيارات بيجو ملاكى وربع نقل وتمناية  واسفر عن الحادث اصابة 13 اشخاص بجروح متفرقة وكسور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة العامة  لانتداب المهندس الفني ،ومعرفة اسباب الحادث

 


اسيوط

امن اسيوط

حوادث اسيوط

اخبار الحوادث

اطلاق نار

تقارير مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة