مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى إطلاق نار من قبل مجهولين بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر في إطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة أمام أحد المحلات التجارية بقرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب ، وتم نقل الجثث الثلاثة الي مشرحة مستشفي أبنوب المركزي ، والمصاب الي مستشفي اسيوط الجامعي

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود اخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من أهالي قرية الشنابلة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة علي 4 أفراد من عائلات مختلفة ، ووجود وفيات، ومصابين ،وبالإنتقال ، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين وجود قتلي ، ومصابين ، وتبين مصرع 3 أشخاص من عائلات مختلفة كانوا يجلسون أمام أحد المحلات بالقرية ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن سيارة مجهولة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة علي 4 من الأفراد موجودين أمام أحد المحلات بالقرية ، وأنهم من عائلات مختلفة ،وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي أبنوب المركزي والمصاب الي مستشفي اسيوط الجامعي وتحرر المحضر اللازم وجار العرض عاي النيابة العامة

وفي سياق آخر أصيب م ١٣ شخص في حادث تصام وقع بين 3 سيارات بيجو وربع نقل وثمناية ، عند مدخل منشاة همام التابعة لمركز البدارى فى محافظة أسيوط حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم عند مدخل منشاة همام دائرة المركز

و بالأنتقال والأسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين ٣ سيارات بيجو ملاكى وربع نقل وتمناية واسفر عن الحادث اصابة 13 اشخاص بجروح متفرقة وكسور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة العامة لانتداب المهندس الفني ،ومعرفة اسباب الحادث