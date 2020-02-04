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مصرع موظف وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بالدقهلية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:04 م
مصرع موظف وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بالدقهلية جثة -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى موظف بالوحدة المحلية بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغه فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق المنصورة دكرنس أمام القرية.

 تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطه النجدة إلى مأمور مركز دكرنس بوقوع حادث تصادم بين دراجه نارية وسيارة نقل ( جامبو) بقريه ديمشلت التابعة لدائرة المركز أمام وحده الإسعاف بالقرية.

 وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس  مباحث المركز، و مأمور المركز، و سيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين، وقوع اصطدام بين الدراجة النارية والسيارة النقل على الطريق بسبب السرعة الزائدة، واسفر الحادث عن مصرع ابراهيم رشاد فراج 35 سنه، ويعمل بالوحدة المحلية بقرية ديمشلت وإصابة محمد جمعه صالح محمد 32 سنة مقيم قريه ديمشلت، وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج و نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دكرنس العاب، وتمكن ضباط من ضبط سائق السيارة و احتجاز السيارة بمركز شرطة دكرنس، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الجانب الآخر، تمكن عمال مخزن شاوة للبترول على طريق المنصورة السنبلاوين، من السيطرة على حريق محدود شب فى الخط القديم أثناء قيام العمال بإصلاحه  و نتيجة وجود كمية من بقايا سولار قديم بالخط مع أعمال الفك والتركيب فشب حريق فى بقايا السولار، وتم السيطرة على الحريق، قبل أن تصل سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وأشار مصدر مسئول بأن الحريق بسيط ولم يؤثر على سير العمل بالمخزن، والعمل يسير بشكل طبيعى، كما انتقل ضباط الحماية المدنية إلى مكان الحريق للاطمئنان على السيطرة من ذلك الحريق، والتأكد بغلق أى مصدر آخر للطاقة.

 

 


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