مستشار السفارة الروسية: السد العالى رمز للصداقة بين القاهرة وموسكو

أ ش أ

قال أليكسي تيفانيان ، مستشار السفارة الروسية ومدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، إن مشروع السد العالي الذي تم بناؤه قبل 60 عامًا يعد رمزا للصداقة وقوة العلاقات بين القاهرة وموسكو.

وأضاف تيفانيان - خلال ندوة (60 عامًا على بناء السد العالي) ضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تُختتم فعالياته اليوم ، الثلاثاء ، "عندما بدأت مصر وروسيا في بناء السد العالي، قال البعض إننا لن نستطع إنجاز هذا المشروع، ولكن رغم هذه الأقاويل استطعنا إنجاز هذا العمل العظيم رغم الصعوبات التي واجهناها "، مشيرًا إلى أنه كان هناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لإنجاز مشروع السد.

وأوضح أن البلدين أثبتا للعالم قوة إرادتهما في تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي أصبح دليلًا عمليًا على قوة العلاقات بينهما، حيث أنه فتح مجالات تعاون ثنائي كبيرة بين القاهرة وموسكو.

وأشار إلى أن هناك مشروعات تتم بين الجانبين في الوقت الحالي، مضيفا أننا مقبلون على مشروعات كبرى أخرى تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وتابع: "عندما نقيم مشروع ضخم في بلد صديق نحرص كل الحرص على إعداد كوادر متخصصة للبلد الصديق من أجل مساعدتها في التنمية "، منوهًا بأن هناك برامج ثقافية وتعليمية بين القاهرة وموسكو.

ووجه مستشار الثقافة الروسية - في ختام كلمته - شكره للتنظيم الجيد لمعرض الكتاب وإتاحة الفرصة لمشاركة متميزة للجناح الروسي به.

وتُختتم اليوم فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والتي تتنوع ما بين المقهى الثقافي، وشباب إفريقيا، والفنون التشكيلية والمسرح.