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مسابقة للطلاب وخريجى جامعة عين شمس بجوائز بقيمة 150 ألف جنيه.. اعرف الشروط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:04 م
مسابقة للطلاب وخريجى جامعة عين شمس بجوائز بقيمة 150 ألف جنيه.. اعرف الشروط جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أطلقت جامعة عين شمس مسابقة "عين شمس تبتكر" وهى أكبر مسابقة لريادة الأعمال على مستوى جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، إلى أن المسابقة تعد فرصة لتوصيل فكرة مشروع أو اختراع يحل مشكله معينه أو يساعد فى تحسين أسلوب الحياة ،  لكى تنتشر من خلال منافسة مميزه ما بين باقي العقول المبتكرة.

وأضاف غنيمة، أنه يتم فتح باب التقدم للمسابقة حتى يوم 20 فبراير الجارى أمام طلاب أوخريجى جامعة عين شمس ، وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أو عضو بنشاط طلابى بجامعة عين شمس، وسوف يتم إقامة حفل ختام المسابقة وإعلان الفائزين يوم 18 أبريل.

وحول المميزات التى يحصل عليها الفائزين أوضح إن المشروع أو الفكرة الفائزة سوف  تحصل على الدعم الذى تحتاجه حيث سيتم تسليط الضوء حول الفكرة ومساعدتها على النمو السريع بالإضافة إلى الحصول على توجيه ودعم من خبراء فى مجال الأعمال، السماح لأصحاب الافكار الفائزة حضور معسكر تدريبي لتنمية مهارات الفريق، بجانب توفير مساحة عمل مشتركة تضع الفائزين في بيئة ملائمة للنمو، ومساعدتهم فى الوصول إلى المعدات والأدوات والخامات المطلوبة، بالإضافة إلى جوائز ماليه تصل قيمتها لأكثر من 150 ألف جنيه.

وأضاف أن الفائزين سوف يحصلون على جوائز مالية وهى كالآتى:

اولاً جوائز المشاريع القائمة

- مركز أول 50 ألف جنيه

- مركز ثاني 25 ألف جنيه

- مركز تالث 15 ألف جنيه

بالإضافة لجائزة أفضل توثيق بالصور والفيديو لمراحل المشروع 5 ألاف جنية وجائزة أفضل حملة تسويقية لمشروع ٥ ألاف جنيه

ثانياً جوائز الأفكار المميزة للمشاريع والاختراعات

- مركز أول 10 آلاف جنيه

- مركز ثاني 7 آلاف جنيه

- مركز ثالث 5 آلاف جنيه

بالإضافة لجائزة أفضل توثيق بالصور والفيديوهات لمراحل تطوير فكرتك 5 الأف جنيه وجائزة أفضل حملة تسويقية للمشروع ٥ ألاف جنيه.

- جائزة أكثر نشاط طلابي مبتكر 10 آلاف جنيه.

وحول شروط التقدم فى المسابقة أكد إنه يجب على المتقدم  امتلاك مشروع قائم بالفعل (ستارت أب) ، اوفكرة مشروع أو اختراع، او نشاط طلابي قائم بكليات جامعة عين شمس.

للتسجل فى المسابقة من خلال اللينك

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates


جامعه عين شمس

عين شمس

محمود المتينى

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