مرفق الكهرباء: لا يجوز الاحتفاظ بعدادات الكهرباء القديمة عند هدم الأبنية

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عن إعادة البناء، وهى معلومة خاطئة وغير صحيحة.



وأوضح الجهاز، أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار وعمل الإجراءات المطلوبة .



يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).



ويستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية، وهى تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وإذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .