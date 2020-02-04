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مذبحة فى البحيرة .. عامل يقتل زوجته وأولاده الثلاثة ويشنق نفسه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:00 م
مذبحة فى البحيرة .. عامل يقتل زوجته وأولاده الثلاثة ويشنق نفسه مشنقة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية على خضر، التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة حادثا مأساويًا، حيث أقدم عامل محارة على قتل أولاده الثلاثة وزوجته بالسم، ثم قام بشنق نفسه. كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين عثور الأهالى على جثث أسرة كاملة مكونة من أب يدعى "م. ال." 45 سنة عامل وزوجته وأولاده الثلاثة.

 

وفقا للتحريات الأولية فان الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وأولاده للتخلص منهم، ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم معاينة مكان الحادث، وجارى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.


قرية على خضر

مركز الرحمانية بالبحيرة

عامل يقتل أولاده وزوجته

اللواء مجدى القمرى

مدير أمن البحيرة

اللواء محمد شرباش

مشرحة مستشفى الرحمانية

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