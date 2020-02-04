مدن صينية جديدة تفرض قيودا على سكانها بسبب فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قررت عدد من المدن الصينية، فرض قيود على سكانها بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم أن العلماء حددوا التسلل الجينى لفيروس كورونا، وأساليب تنقله.

وكانت الأمين التنفيذى لمركز برامج منظمة الصحة العالمية فى الاتحاد الروسى، فيكتور فرشت، قد أكد فى تصريحات له اليوم إن المسعفين الصينيين سيبدأون فى استخدام برنامج اختبار لفيروس كورونا تم تطويره فى إقليم بريمورسكى الروسى، على المرضى بمدينة ووهان الصينية، خلال الأيام المقبلة، وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، أن أعداد المُصابين المؤكدة بحالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" قد تجاوز 20 ألفا و400 شخص، وذلك وفق لجان الصحة الإقليمية في الصين، فيما تجاوزت الأعداد الإجمالية للحالات الخطيرة 420 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة -فى تقريرها اليومى- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا فى حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.