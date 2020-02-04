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محمد بن زايد يأمر بإعفاء 429 مواطناً من سداد القروض السكنية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:11 م
محمد بن زايد يأمر بإعفاء 429 مواطناً من سداد القروض السكنية محمد بن زايد
وكالات

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تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 444 مليون درهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة لاسيما المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
 
وبلغ إجمالي عدد المواطنين المعفيين حتى الآن 640 مواطناً، حيث تم إعفاؤهم من قيمة القرض السكني أو ما تبقى منه، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإعفاءات ما يقارب 652 مليون درهم، حيث جرى خلال شهر سبتمبر عام 2019 إعفاء 211 مواطناً من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة بلغت حوالي 208 ملايين درهم.
 
يذكر أن الإعفاءات من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه متاحة للمتقاعدين المواطنين من ذوي الدخل المحدود عند الإحالة إلى التقاعد، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وبعد دراسة الملاءة المالية للمواطن.

خليفة بن زايد

القروض السكنية

أبوظبي

زايد آل نهيان

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