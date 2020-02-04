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محمد بن راشد يستقبل الرئيس الموريتانى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:00 ص
محمد بن راشد يستقبل الرئيس الموريتانى الشيخ محمد بن راشد يستقبل الرئيس الموريتانى
وكالات الأنباء

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استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في قصره بزعبيل ، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الزائر محمد ولد الشيخ الغزواني والوفد المرافق.

وقد رحب الشيخ محمد بن راشد بضيفه الرئيس الموريتانى، وتجاذب معه- بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ــ أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير علاقات الأخوة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.

وبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العاصمة أبوظبي ، وعتبرها حجر الأساس لتنظيم وتأطير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وصولاً إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الصعد وفي شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة.

ومن جهته، أعرب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن سعادته بزيارة بلده الثاني دولة الإمارات وتثمينه عالياً للترحيب الأخوي الصادق وكرم الوفادة العربية اللذين حظي بهما والوفد المرافق ما جعله يشعر بأنه بين أهله وإخوانه.

 

 


الامارات

موريتانيا

محمد بن زايد

الرئيس الموريتانى

مذكرات تفاهم

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