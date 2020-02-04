محمد الحمادى لليوم السابع: يجب دمج وثيقة "الإخوّة" كجزءا من العمل الإعلامى

أكد الإعلامى محمد الحمادى رئيس تحرير الرؤية أهكية وجود وثيقة مثل الأخوة الإنسانية كونها بين أمبر ديانيتين الإسلام والمسيحية وتسعيان لنشر السلام والمحبة والتعايش السلمى؛ وهو ما ترسخه هذه الوثيقة.

أضاف الحمادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش التجمع الإعلامى العربى من أجل الأخوة الانسانية المنعقد حاليا فى أبو ظبى، أن دور الإعلام محورى فى هذه الوثيقة كونه وسلية إيصال هذه المبادىء للأسر والمجتمعات والشباب ؛ واليوم نبحث كيف يطبق الإعلام هذه المبادىء للعمل على توحيد الشعوب وليس تفرقتها والمهم أيضا توصيل بنود هذه الوثيقة للعالم الغربى كى يعرفوا أن الشعوب العربية محبة للسلام وتتعايش فى محبة وتنبذ الكراهية.

وأضاف الحمادى ، أن إدارات المؤسسات الإعلامية مهم فى التأكيد على التزام أعضائها بتطبيقها فيحب أن تكون الوثيقة جزءا من العمل الإعلامى.

وقد انطلقت أمس فعاليات "التجمع الإعلامى العربى من أجل الأخوة الإنسانية" الذى تستضيفه عاصمة دولة الإمارات أبو ظبى تحت رعاية مجلس حكماء المسلمين، بمشاركة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والدكتور سلطان الرميثى الأمين العام للمجلس والمستشار محمد عبدالسلام أمين عام لجنة الأخوة الإنسانية ووزير إعلام الفاتيكان باولو روفينى وقيس العزاوى أمين عام مساعد جامعة الدول العربية و200 من قيادات الإعلام العربى، كما يشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين.

يهدف التجمع الإعلامى لترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية ليكون واقعاً ممارساً وملموساً في الحضارة الإنسانية، إلى جانب الاتفاق على إيجاد ميثاق، ينظم الملتقى مجلس حكماء المسلمين